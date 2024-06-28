SitesReady 118 По результатам опроса в Steam, Intel и Nvidia все еще остаются самыми популярными В феврале среди пользователей Steam прошел очередной опрос, в ходе которого Valve хотела выяснить, железо от каких производителей является самым популярным. По результатам опроса, безоговорочную победу одержали такие компании, как Intel (процессоры) и Nvidia (видеокарты), которые оказались самыми востребованными среди геймеров в Steam. Если сравнивать результаты февральского опроса с предыдущими месяцами, то можно найти некоторые изменения. Во-первых, доля AMD выросла с 8,2 % 8,9 % (видеокарты). Процессоры от AMD также стали немного популярнее и составляют… Read More »

SitesReady 40 Выходцы из Samsung собирают деньги на смарт-ремень Еще на январской выставке CES 2016 компания Samsung показала разработки своей лаборатории C-Lab (Creative Lab), среди которых оказался «умный» ремень. Теперь компания Welt, отделившаяся от Samsung в самостоятельный стартап, запустила кампанию по сбору средств на краудфандинговой платформе Kickstarter на этот смарт-ремень под названием Welt. Read More »