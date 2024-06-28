ЧТО НОВОГО

  • avtor 28.07.2025
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    Возврат невозвратных авиабилетов

    Приобретение авиабилетов – это важный этап планирования поездки, но иногда возникают непредвиденные обстоятельства, из-за которых приходится отменить поездку и вернуть…

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  • avtor 19.04.2025
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    Аренда катамарана

    Аренда катамарана — это увлекательный способ провести отпуск или отдохнуть на выходных, погрузившись в мир морских приключений и комфорта. Катамараны…

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  • avtor 19.03.2025
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    Ритуальные услуги

    Ритуальные услуги играют важную роль в жизни общества, обеспечивая поддержку людям в самые трудные моменты — утраты близких. Этот комплекс…

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И ЕЩЕ...

  • SitesReady 21.03.1910
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    По результатам опроса в Steam, Intel и Nvidia все еще остаются самыми популярными

    В феврале среди пользователей Steam прошел очередной опрос, в ходе которого Valve хотела выяснить, железо от каких производителей является самым популярным. По результатам опроса, безоговорочную победу одержали такие компании, как Intel (процессоры) и Nvidia (видеокарты), которые оказались самыми востребованными среди геймеров в Steam. Если сравнивать результаты февральского опроса с предыдущими месяцами, то можно найти некоторые изменения. Во-первых, доля AMD выросла с 8,2 % 8,9 % (видеокарты). Процессоры от AMD также стали немного популярнее и составляют…

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  • SitesReady 29.11.2023
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    Выходцы из Samsung собирают деньги на смарт-ремень

    Еще на январской выставке CES 2016 компания Samsung показала разработки своей лаборатории C-Lab (Creative Lab), среди которых оказался «умный» ремень. Теперь компания Welt, отделившаяся от Samsung в самостоятельный стартап, запустила кампанию по сбору средств на краудфандинговой платформе Kickstarter на этот смарт-ремень под названием Welt.

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  • SitesReady 04.08.2024
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    Смартфоны HTC 10 evo, One X10 и Desire 650 сертифицированы для России

    На сайте Евразийской экономической комиссии в разделе с заунывным названием «Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих» появились записи о нескольких новых смартфонах от компании HTC, которые пока

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  • Sergey 12.07.2024
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    У викингов было множество амулетов и талисманов

    Скандинавские символы – что мы о них знаем? Скандинавские символы представляют самобытный, во многом неизученный пласт уникальной североевропейской культуры. Их можно с полным правом назвать «символы викингов», но не только потому, что раннесредневековые жители Дании и Швеции были ключевыми носителями искомой традиции. Дело в том, что символы скандинавских богов, как и символы скандинавской мифологии в целом, стали широко известны благодаря военным компаниям и торговым связям норманнов, выдающихся купцов, легендарных воинов. Так, в период с VIII…

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